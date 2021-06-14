بروكسل.. أردوغان يعقد لقاءات مع ماكرون وجونسون وميركل على هامش قمة الناتو

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واستمر اللقاء المغلق بين الزعيمين، 52 دقيقة، وفق مراسل الأناضول.

كما التقى مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لقاء مغلق استمر 25 دقيقة، في مقر حلف الناتو.

ويعقد الرئيس بعدها لقاء ثنائياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتنطلق قمة الناتو، الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغة عددها 30 دولة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

ويشارك الرئيس أردوغان في القمة على رأس وفد تركي رفيع، يضم بخاصة وزيرا الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو عثمان أشقن باك.