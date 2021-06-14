ماكرون: أجريت مباحثات طويلة مع أردوغان من أجل الانفتاح والاحترام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه أجرى اجتماعاً مطولاً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي تغريدة عبر تويتر، تطرق ماكرون إلى اجتماعه مع الرئيس أردوغان في العاصمة البلجيكية بروكسل قبيل انطلاق قمة الناتو.

وأضاف "قبيل قمة الناتو، أجريت محادثات مطولة مع الرئيس أردوغان. من أجل الانفتاح والاحترام والطلب".

من جانبه، ذكر قصر الإليزيه أن ماكرون وأردوغان ناقشا ضرورة العمل المشترك لحل المشاكل في سوريا وليبيا.

واستمر اللقاء المغلق بين ماكرون وأروغان في مقر حلف الناتو، 52 دقيقة، وفق الأناضول.

وانطلقت قمة الناتو، الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغة عددها 30 دولة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

ويشارك الرئيس أردوغان في القمة على رأس وفد تركي رفيع.