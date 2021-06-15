وزير الخارجية البولندي: الناتو وأوروبا بحاجة للحليف التركي

وصف وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، تركيا بأنها حليف مهم في حماية العالم الحر وأيضا لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريحات للوزير لصحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية حول أهمية تركيا لأوروبا والناتو.

وقال راو: "حتى عندما كانت تركيا تدار من قبل حكومة عسكرية، لم يكن موضوع عضويتها في الناتو مثارا للشك، واليوم تركيا الديمقراطية وضعها لا يختلف أيضا".

وحول لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي جو بايدن، قال راو إن تركيا تشكل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ولبولندا.

وأشار إلى أنّ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يتم مراقبته من قبل الجيش التركي، قائلاً: "علينا ألا ننسى أنّ تركيا حليف لا بد منه لحماية العالم الحر. الناتو وأوروبا بحاجة للحليف التركي".