الدبلوماسية التركية تواصل جهودها لفتح قنوات المساعدات إلى غزة

توصل الهلال الأحمر التركي إلى تفاهم مع نظيره المصري حول إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية التركية، كرم قنق، في تصريح للأناضول الثلاثاء، إنه تم التوصل لتفاهم مع الهلال الأحمر المصري بخصوص إدخال المساعدات التركية إلى غزة، وإبقاء معبر رفح البري والموانئ البحرية مفتوحة أمام المساعدات.

وأردف أنه يتابع من القاهرة أنشطة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى إرسال أدوية ومواد طبية حتى الآن، وبدء التحضيرات لإرسال مواد بقولية وأدوات تنظيف وملابس.

وأوضح قنق أن قافلة المساعدات التي أعدوها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري انطلقت وهي في طريقها نحو قطاع غزة.

وأشار أن كمية المساعدات تبلغ ألفي طنا، وتتكون من طرود بوزن 21 كغ، ويكفي كل منها لسد احتياجات عائلة واحدة لمدة شهر.

وأضاف أنه سيرسل المزيد من الأدوية والملابس ومواد التنظيف، فضلا عن ألعاب ومواد مكتبية من تقديم وزارة التربية التركية، إلى غزة قريبا.

ولفت إلى استمرار اتصالاتهم الرامية لإيصال المساعدات من الضفة الغربية وإسرائيل باتجاه غزة، مشيرا إلى موقف تل أبيب الإيجابي بهذا الشأن.

وتابع قائلا إن "تركيا وجمعيتها، الهلال الأحمر تواصلان اتباع سياسة الدبلوماسية الإنسانية بهدف فتح قنوات المساعدات إلى غزة"، معربا عن امتنانه للحصول على ثمار هذه السياسة مؤخرا.

وبرفقة وفد، وصل رئيس الهلال الأحمر التركي مصر، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة المدة، لبحث تحريك قافلة إغاثية تركية لدعم احتياجات سكان القطاع الفلسطيني.

ورفح هو المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، خاصة وأن إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.