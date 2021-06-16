تشاوش أوغلو: منتدى أنطاليا يهدف لتعزيز دور تركيا الميداني والتفاوضي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الهدف من تنظيم منتدى أنطاليا الدبلوماسي، هو تعزيز دور بلاده في الميدان وعلى طاولة المفاوضات وفي المجالات الفكرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، سرد فيه فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي ينطلق الجمعة في ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضح تشاوش أوغلو أن المنتدى سيشهد جلسات حوار لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية، يشارك فيها زعماء دول وقادة رأي ودبلوماسيين.

وأضاف أن المنتدى الذي سيعقد تحت شعار "الدبلوماسية المبتكرة: مرحلة ومواقف جديدة"، سيشهد أيضا العديد من اللقاءات الثنائية بين المشاركين.

وأردف: "سيحضر المنتدى كبار المسؤولين في بعض الدول وممثلو مؤسسات دولية وقادة رأي وأكاديميون وبرلمانيون وإعلاميون وممثلو القطاع الخاص".

ولفت إلى أن المنتدى سيُفتتح بخطاب للرئيس رجب طيب أردوغان، وأن فعالياته ستستمر حتى 20 يونيو/حزيران الجاري.

وذكر أيضا أن ولاية أنطاليا ستحتضن غدا الخميس، قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، وسيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء والبالغ عددهم 13 دولة.

وتابع قائلا: "تركيا تسلمت رئاسة الدورة الحالية للقمة من كوسوفو، وفي الأول من يوليو/تموز المقبل، سنسلم الرئاسة لليونان".

وصرح تشاوش أوغلو أن بيانا مشتركا سيصدر عقب قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا.