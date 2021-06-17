أردوغان: الاتحاد الأوروبي لن يصبح مركز جذب بدون عضوية تركيا الكاملة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدفه في التحول إلى مركز جذب وقوة دون العضوية الكاملة لتركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، التي تستضيفها ولاية إنطاليا جنوبي تركيا.

وأضاف أردوغان: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحقق هدفه المتمثل في أن يكون مركز جذب وقوة دون العضوية الكاملة لتركيا".

وتابع: "نتوقع أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي بأسرع وقت وأن يحقق تقدما في عملية انضمام تركيا في إطار أجندة إيجابية".

وأوضح أنه رغم كل الإجحاف الذي واجهته تركيا "نريد أن يتكلل نضالنا بالنجاح من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة".

من جهة أخرى، شدد الرئيس التركي على أن دول جنوب شرق أوروبا لا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء تدفقات الهجرة غير النظامية.

وأكد أن تصاعد العنصرية ومعاداة الإسلام ومناهضة المهاجرين عالميا يتحول تدريجيا إلى مشكلة أمنية دولية.

وأردف أن بلاده أخذت بالحسبان التعاون والمصالح المشتركة في أنشطتها الثنائية والمتعددة الأطراف في جنوب شرق أوروبا.

وأكمل: "الآليات الثلاثية التي تم إنشاؤها بين تركيا والبوسنة والهرسك وصربيا، وتركيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا، أفضل مثال على ذلك".

وأشار إلى أن "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي الروسي، يدعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية الإقليمية لجنوب شرق أوروبا بقدر دعمها تركيا.

وشدد أردوغان بالقول: "تضامننا في مكافحة الإرهاب مهم جدا لأمن منطقتنا".