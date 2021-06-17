أردوغان يستقبل رئيسة وزراء صربيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش.

ويأتي اللقاء ضمن مشاركتهما في اجتماع "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" المنعقد في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وجرى اللقاء المغلق في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، واستغرق نحو 40 دقيقة، وفق مراسل الأناضول.

يشار إلى أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" تأسست عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

وتركيا من البلدان المؤسسة لهذه المجموعة التي تضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.