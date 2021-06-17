تشاوش أوغلو: منصة تعاون "جنوب شرق أوروبا" الأكثر شمولاً

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" هي المنتدى الأكثر شمولاً على مستوى المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، في افتتاح اجتماع وزراء خارجية "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وشدد تشاوش أوغلو، على أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، باتت منصة يمكنها أن تجمع بلدان المنطقة حتى في أصعب الأوقات.

وأكد أن هذه المنصة أتاحت لدول المنطقة إمكانية التحدث عن مشاكلها وجها لوجه دون الحاجة إلى أطراف خارجية.

ولفت إلى أن تركيا أولت أيضا أهمية لزيادة فعالية "عملية التعاون" عبر إحياء مجموعة العمل المعنية بذلك.

وتحدث عن خطوات مهمة اتخذت في الفترة السابقة من أجل تحقيق التكامل في المنطقة، منها إنشاء السوق الإقليمية المشتركة التي تسمح بحرية حركة السلع والخدمات والأشخاص ورأس المال بين اقتصادات إقليمية لا تتمتع بصفة العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح تشاوش أوغلو أن الجهود مستمرة أيضا من أجل ضمان السفر ببطاقة الهوية بين هذه الاقتصادات.

وبين أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يصبح جهة فاعلة عالميا إلا عندما تتحقق عضوية جميع دول جنوب شرق أوروبا فيه.

وتأسست "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

وتركيا من البلدان المؤسسة لهذه المجموعة التي تضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.