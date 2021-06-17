تشاوش أوغلو يلتقي بوريل الجمعة

يعقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، غدا الجمعة، لقاء ثنائيا مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لبحث العلاقات بين الجانبين.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، الخميس، أن بوريل يزور حاليا تركيا لحضور قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" و"منتدى أنطاليا الدبلوماسي" اللذين تستضيفهما ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا بين 17 - 20 يونيو/حزيران الحالي.

وأوضح أن تشاوش أوغلو سيعقد الجمعة لقاء ثنائيا مع بوريل.

ومن المقرر أن يعيد الجانبان النظر في العلاقات بجميع أبعادها، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي 24-25 يونيو الحالي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الجانبان سيتناولان أيضا الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس منظور انضمام تركيا للتكتل.

كما سيبحثان التطورات العالمية والإقليمية.