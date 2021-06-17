عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا.. أردوغان يستقبل رئيس وزراء كرواتيا

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس برئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في مدينة أنطاليا جنوبي البلاد.

وجاء اللقاء بين أردوغان وبلينكوفيتش، على هامش اجتماع "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، الذي تستضيفه أنطاليا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن اللقاء عقد مغلقًا بين الطرفين واستغرق نحو 45 دقيقة.

وشارك في اللقاء فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال اجتماع "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" في أنطاليا.

و"عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، منصة تأسست عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

وتركيا من البلدان المؤسسة لهذه المنصة التي تضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.