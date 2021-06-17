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نائب وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره اليوناني قضايا اقتصادية مشتركة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.06.2021 10:40
شعار قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا المنعقد في أنطاليا شعار قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا المنعقد في أنطاليا

التقى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، الأربعاء، مع نظيره اليوناني كوستاس فراغويانيس، وبحث الجانبان قضايا تجارية واقتصادية تهم البلدين.

وجرى اللقاء في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية عبر حسابها في تويتر، مرفق بصورة للقاء.

وقال البيان: "واصل أونال مشاوراته حول قضايا اقتصادية وتجارية مع نائب وزير الخارجية اليوناني الموجود حاليا في أنطاليا للمشاركة في قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" (التي تحتضنها الولاية اليوم الخميس).

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره اليونان نيكوس دندياس اتفقا في 15 نيسان/ أبريل الماضي في العاصمة أنقرة على تطوير أجندة إيجابية في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.

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