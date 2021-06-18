بايدن يفاجئ العالم بهديته لنظيره بوتين في أول لقاء بينهما

فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة معه في جنيف بأن قدم له نظارات شمس من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لدى الزعيم الروسي، من صنع شركة أميركية.

رئيس "راندولف انجنييرينغ"، بيتر فاسكيفيتس، قال إنه "فوجئ" برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

وأضاف لوكالة فرانس برس "كان يوم عمل اعتيادي الى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل" واصفا هذا اللحظة بانها "مفرحة جدا".

وتابع "انه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها فرصة كهذه؟".

ويفضل العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات... وربما يستخدمها قريبا الرئيس الروسي. وقد أبرمت الشركة عقدا مع الجيش الأميركي منذ العام 1978 وتزوده شهريا بحوالى 25 ألف نظارة شمسية، الى جانب ما تبيعه للعموم.

يتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم "كونكورد" في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت، 200 مرحلة ويستمر ستة أسابيع.

تنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، في شمال شرق البلاد. تأسست الشركة في 1973 وتفاخر على موقعها الالكتروني "بقيمها العائلية الأميركية" ورغبتها في عدم نقل مصنعها خارج الولايات المتحدة.

ويقول رئيس الشركة "أنا متأكد أن الرئيس بايدن قدم هذه النظارات لبوتين رمز لإرثنا الوطني".

ويضيف "فلنأمل أن يكون ذلك رمزا السلام".