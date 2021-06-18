تشاوش أوغلو: العالم يعاني من حالة عدم استقرار في العلاقات الدولية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إن العالم يعاني من أكثر الفترات تقلباً وعدم استقرار في العلاقات الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الأولى، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وعدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.

وأشار إلى حدوث تغييرات مستمرة في ميزان القوى بالعالم، مبينا أن دول العالم في حالة تنافس فيما بينها إلى جانب علاقات التعاون.

وأضاف: "نسمع صرخات نظام دولي يكافح من أجل البقاء في ظل اضطراب شديد".

وقال: "في الواقع، نحن نعيش واحدة من أكثر الفترات تقلباً وعدم استقرار في العلاقات الدولية".

وأشار إلى أن تركيا تمتلك خامس أكبر بعثات دبلوماسية في العالم بما فيها المناطق الجغرافية الصعبة (التي تشهد نزاعات)، عبر 252 ممثلية بطاقم دبلوماسي خبير.

وأكد أن تركيا تتبع دبلوماسية قائمة على المبادرة، من أجل حل المشكلات في كل ركن من أركان العالم، سواء على مستوى القادة أو على مستوى السفارات.

وأعرب عن تصميم بلاده في تحرير صفة الدبلوماسية من النمط السائد على أنها من لونين أبيض وأسود؛ ورؤية كافة أوجهها، مشدداً أن السياسة الخارجية والدبلوماسية ليست مجالا ثابتا، بل ديناميكيا.

وأضاف أن البشرية لا تزال تئن تحت وطأة الظلم والجوع والجفاف والصراع والهجرة غير النظامية والأوبئة.

وحذر من تزايد الشعوبية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام، وسط استمرار تحديات تغير المناخ والإرهاب، والفشل في إنهاء النزاعات.

وأوضح أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوفر بيئة ومرحلة جديدة لعالم الدبلوماسية في سبيل تطوير طرق التفكير والعمل المشترك.

وقال الوزير التركي إن بلاده أرادت عبر هذا المنتدى أن تشكل مكان لقاء الأصوات والأفكار والتجارب الفريدة من مناطق جغرافية مختلفة.

وأضاف في هذا الشأن: "أردنا على وجه التحديد وجوداً قوياً لأفريقيا وآسيا وأوروبا (بالمنتدى)، لأن ديناميكيات العالم تتطلب منا أن نولي اهتماما خاصا لهذه القارات".

وأعرب تشاوش أوغلو عن اعتقاده بأن منتدى أنطاليا الدبلوماسي هو المنصة الأولى والوحيدة للدبلوماسية والفكر في العالم التي اكتسبت الزخم حتى قبل أول اجتماع فعلي لها.

وأضاف: "سنستخدم هذا التراكم العقلي والطاقة المتجمعة في أنطاليا، لنجمع بين المبادئ والأساليب الدبلوماسية التي لا تتغير مع الأساليب المبتكرة".

وبيّن أن جدول أعمال المنتدى الدبلوماسي يتضمن تنظيم 25 جلسة في نسحته الأولى هذا العام.

وعن المشاركة الواسعة في المنتدى، أوضح تشاوش أوغلو أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي يحظى بمشاركة وزير خارجية من بين كل 5 وزراء خارجية على سطح الكرة الأرضية.