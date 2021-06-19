اختتام مناورات مشتركة بين القوات الخاصة التركية والكويتية

أعلنت تركيا، السبت، اختتام مناورات عسكرية مشتركة مع الكويت، شاركت فيها قوات خاصة من البلدين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن القوات الخاصة التركية والكويتية نفذت بنجاح المناورات.

وأوضحت أن المناورات انطلقت يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، في قيادة القوات الخاصة التركية.

وأضافت أن الهدف من التدريبات تطوير التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة والخبرة بين قوات البلدين.

وأوائل يونيو، أعلن الجيش الكويتي، عبر تويتر، أن قوة عسكرية تابعة له تشارك بين 7 ـ 17 من الشهر نفسه، في تدريب مع الجانب التركي، لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك.

وفي تغريدة السبت، أعلن الجيش الكويتي اختتام التدريب المشترك.