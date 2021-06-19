الجبل الأسود: تركيا حليف وشريك مهم لنا

قال وزير خارجية الجبل الأسود، ديورجي رادولوفيتش، السبت، إن بلاده وتركيا صديقان وحليفان وشريكان مهمان للغاية في العديد من المجالات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، على هامش مشاركته في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" و"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا.

وأشار إلى أهمية القمة من حيث إقامة علاقات وثيقة من أجل رفاهية المواطنين ومصالحهم.

وأوضح أنه التقى بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، ووقعا مذكرة تفاهم في قضايا بروتوكولية عقب اللقاء.

وبيّن رادولوفيتش أنهما كلما يلتقيان يناقشان بشكل ودي جميع القضايا التي تصب في صالح البلدين.

وصرح بأن لقاءه الأخير مع تشاوش أوغلو أضاف إسهامات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال: "تركيا بالنسبة لنا بلد صديق وحليف وشريك مهم للغاية في العديد من المجالات مثل الاقتصاد والسياحة والصحة والقضايا العسكرية والتعليم".

واعتبر رادولوفيتش المنتدى "نقطة انطلاق لتطوير التعاون الثنائي والدولي".

وتابع: "سيكون المنتدى مكانا نطور فيه علاقات أكثر ودية بين بلدينا وشعوبنا".

وأعرب عن شكره لتركيا على دعم بلاده في مسار الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار إلى أن البلدين لديهما العديد من الفرص لتعميق تعاونهما في المجال الاقتصادي.

ولفت إلى وجود العديد من الشركات التركية التي تنشط في بلاده، معربا عن أمله في رؤية المزيد منها.

و الخميس، استضافت أنطاليا اجتماع وزراء خارجية دول قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا".

كما تستضيف خلال الفترة بين 18- 20 يونيو/حزيران الجاري، أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".