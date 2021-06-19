تركيا وهايتي توقعان خطاب نوايا لتطوير التعاون بالصناعات الدفاعية

وقع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، مع وزير دفاع هايتي جان والنارد دورنيفال، السبت، خطاب نوايا من أجل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك على هامش أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، الذي انطلق، الجمعة، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وجرت مراسم التوقيع في جلسة أقيمت في إطار المنتدى وناقشت الصناعات الدفاعية من منظور الدبلوماسية والتعاون السلميين.

وشارك في الجلسة مسؤولون من شركات الدفاع التركية ووزراء دفاع وخارجية من مالطا وهايتي والسنغال وأوكرانيا والنيجر والصومال وقرغيزستان وبنغلاديش.

وأطلع دمير المشاركين على معلومات حول مشاريع واستثمارات تركيا في الصناعات الدفاعية ومجالات التعاون مع البلدان الأخرى.

وخلال الفترة بين 18- 20 يونيو/حزيران الجاري، تستضيف منطقة "بلك" السياحية بولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".