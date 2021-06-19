تشاوش أوغلو يلتقي عددا من نظرائه في أنطاليا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه ومسؤولين، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

والتقى تشاوش أوغلو نظيريه الليبية نجلاء المنقوش والمالطي إيفاريست بارتولو.

وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح وزير الخارجية التركي أنهم استهلوا أعمال اليوم الثاني لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بلقاء ثلاثي مع نظيريه المنقوش وبارتولو.

كما التقى تشاوش أوغلو نظيره المولدوفي أوريليو سيوكوي، ورئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم التابع لمولدوفا، إيرينا فلاه.

وقال الوزير التركي: "نعزز تعاوننا مع مولدوفا في كافة المجالات، ونواصل دعمنا لأبناء جلدتنا الغاغاوز".

والتقى تشاوش أوغلو أيضا، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بأفغانستان، عبد الله عبد الله، ونظيره الأفغاني حنيف أتمر.

وتستضيف مدينة أنطاليا أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" خلال الفترة بين 18- 20 يونيو/حزيران الجاري.