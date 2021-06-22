أردوغان يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية القضايا المشتركة

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين، أن الجانبين بحثا الخطوات التي من شأنها تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وناقشا قضايا إقليمية.

ونوه الرئيس أردوغان أن أنقرة أوفت بالتزاماتها على أكمل وجه، وأنه حان دور الاتحاد الأوروبي للإقدام على خطوات ملموسة، مؤكدا ضرورة تنفيذ "الأجندة الإيجابية" بشأن تركيا.

وشدد على ضرورة بدء المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.

وأعرب عن رغبة تركيا في عقد اجتماعات رفيعة المستوى للحوار بين الطرفين بما يشمل تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة، والتغير المناخي والشؤون الداخلية وملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

كما أكد لرئيسة المفوضية الأوروبية أن الشعب التركي يتطلع منذ مدة طويلة لرفع تأشيرة الدخول، وأنه ينبغي تعزيز اتفاق 18 مارس/آذار (2016 بشأن الهجرة) وتنفيذ كافة بنوده.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.