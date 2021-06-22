البنتاغون يدرس تفاصيل الدعم الذي سيقدمه لتركيا في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها بصدد دراسة تفاصيل الدعم الذي ستقدمه لتركيا في أفغانستان بعد انسحاب قواتها وبقية جنود حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع الأمني في أفغانستان، وأنه لا تغيير في الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية الكامل من هذا البلد.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول فيما إذا تم التوصل لاتفاق بين أنقرة وواشنطن، بخصوص تأمين مطار حامد كرزاي بكابل، خلال الاتصال الهاتفي بين وزيري دفاع البلدين مؤخرا، قال كيربي إن المكالمة تأتي استكمالا للقاء الذي جرى بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره جو بايدن على هامش قمة الناتو الأسبوع المنصرم.

وأضاف: "تركيا وافقت على لعب دور ريادي في حماية المطار، لكن لا يزال العمل مستمرا بخصوص التفاصيل، فهناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها".

وأشار إلى أن الجانب التركي طلب الحصول على دعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأشار إلى أنهم يدرسون الموضوع.

وردا على سؤال فيما إذا كانت واشنطن مستعدة لتقديم دعم مالي أو لوجستي لتركيا في هذا الموضوع، أجاب كيريبي: "كما قلت لكم ندرس هذا الموضوع، ولا نعلم بعد ماهية الدعم الذي سيقدم بشكل دقيق".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في تصريحات صحفية على هامش اجتماعاته مع قادة حلف شمال الأطلسي، في بروكسل، أن بلاده تسعى إلى مشاركة باكستان والمجر في المهمة الجديدة بأفغانستان، بعد مغادرة قوات الحلف والولايات المتحدة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تركيا، التي لم تنخرط قواتها بالقتال في أفغانستان، عرضت تأمين مطار "حامد كرزاي" الدولي.

وحدد بايدن 11 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا نهائيا لسحب جميع القوات من أفغانستان، إذ تصر "طالبان" على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاما، كلفت واشنطن حوالي 2.2 تريليون دولار، وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.