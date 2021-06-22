تركيا تستعد لإجراء اختبارات كوفيد-19 عشوائية للقادمين من خارج البلاد

أعلنت السلطات التركية أن وزارة الصحة التركية ستجري اختبارات عشوائية تعرف باسم "أخذ العينات" على عدد معين من الركاب الذين يصلون إلى مطارات البلاد قادمين من الخارج. وسيتم إجراء الاختبارات إضافةً إلى وجوب إبراز اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" عند الوصول الذي يتعين على جميع الركاب القيام به.

وتهدف الخطوة إلى التأكد من صحة الاختبارات التي أجريت في الخارج، وسط تقارير من بعض الدول عن إجراء اختبارات مزيفة للسفر الدولي أو لأغراض أخرى، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية من وإلى عدة دول مع انتشار الوباء، بالرغم من رفع معظم حالات الحظر الآن.

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني التي تشرف على المطارات، أنه كجزء من إجراءات الوباء، تم تحديث شروط دخول تركيا عبر المنافذ الجوية، وجاء في بيان المديرية: "الأشخاص الذين يحملون وثائق رسمية تؤكد أنهم تلقوا لقاح فيروس كورونا قبل 14 يوماً على الأقل من دخول تركيا أو الذين أصيبوا بالمرض وتعافوا منه خلال الأشهر الستة الماضية، لن يُطلب منهم حمل مستندات تظهر أنهم حصلوا على اختبار بي سي آر سلبي"

بينما سيطلب من الركاب في حالة عدم وجود هذه المستندات، إظهار نتائج اختبار "بي سي آر" السلبية التي أجريت قبل 72 ساعة على الأكثر من الدخول أو نتيجة اختبار سريع سلبية، أجريت قبل 48 ساعة على الأكثر قبل الدخول.

وسيتم اختيار أولئك الذين لديهم نتائج اختبار سلبية بشكل عشوائي في المطارات وسيسمح لهم بالسفر إلى وجهاتهم النهائية إذا جاءت اختباراتهم سلبية. أما إذا كانت الاختبارات إيجابية، فسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوماً في مكان من اختيارهم شريطة إنهاء الحظر إذا جاءت اختباراتهم سلبية في اليوم العاشر من الحجر الصحي. كما سيخضع الأشخاص الذين قد يكونون على اتصال بهم أثناء رحلتهم إلى البلاد أيضاً لنفس الشروط.

وسيُطلب من المسافرين أيضاً ملء نموذج حول صحتهم على موقع وزارة الصحة التركية قبل 72 ساعة من رحلتهم.

يذكر أن ضباط الجمارك في مطار براغ عاصمة جمهورية التشيك أوقفوا في وقت سابق من هذا الشهر 140 مسافراً، للاشتباه في أنهم زوروا اختبارات الفيروس المستجد من أجل دخول البلاد. كما دعا الرئيس الفلبيني الأسبوع الماضي سلطات بلاده إلى إلقاء القبض على الأشخاص الذين يقدمون نتائج اختبارات مزيفة لأغراض السفر.