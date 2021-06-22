تشاوش أوغلو يشارك في افتتاح سفارة زيمبابوي في أنقرة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده تهدف لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة، لافتا أن القارة تتمتع بمكانة خاصة بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في افتتاح سفارة زيمبابوي في العاصمة أنقرة، بحضور نظيريه من زيمبابوي، فردريك موسيوا ماكاموري شافا، وغينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا.

وأكد تشاوش أوغلو على أهمية هذا اليوم بالنسبة لتطور العلاقات الثنائية بين تركيا وزيمبابوي، مشيراً إلى أن بلاده افتتحت سفارتها في هذا البلد عام 2011.

وأضاف أنه سيشارك في وقت لاحق الثلاثاء، برفقة نظيريه شافا وباربوسا، في افتتاح سفارة غينيا بيساو في أنقرة، لافتاً أن عدد السفارات الإفريقية بالعاصمة سيرتفع بذلك إلى 37، في حين كان هذا الرقم 10 فقط قبل 13 عاماً.

وشدد على رغبتهم في افتتاح سفارات لبلاده في كافة الدول الإفريقية، موضحا أن عددها يبلغ حاليا 43، وأن العدد سيبلغ 44 مع افتتاح سفارة في غينيا بيساو قريباً.

كما أعرب عن استعداد تركيا لتقديم شتى أنواع الدعم للدول الإفريقية الراغبة في افتتاح سفارات لها في أنقرة.

وأردف أن "إفريقيا تتمتع بمكانة خاصة في قلوبنا، ونرغب في تطوير علاقاتنا معها على أساس الشراكة والمساواة، وسخرنا كافة إمكانياتنا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل المساهمة في تنمية القارة".

بدوره، أعرب الوزير شافا عن بالغ امتنانه جراء افتتاح سفارة لزيمبابوي في أنقرة، لافتا أن هذا الحدث يعد مؤشرا على مدى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.