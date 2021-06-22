رئيس البرلمان التركي: نهدف لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي في "جنوب شرق أوروبا"

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن بلاده تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الإقليمي في منطقة جنوب شرق أوروبا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال افتتاحه اجتماع الجمعية العامة الـ 8 للجمعية البرلمانية لـ"عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وأبدى شنطوب، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للجمعية البرلمانية المذكورة، سعادته باستضافة المشاركين في الاجتماع، بولاية أنطاليا "النجم اللامع لحضارات حوض البحر المتوسط".

وشدد على ضرورة التعاون والتكاتف في مكافحة وباء كورونا، مترحما على من فقدوا حياتهم جراء الفيروس، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب عن أمله أن تتنفس الإنسانية جمعاء الصعداء بعد وصول لقاحات كورونا إلى متناول الجميع.

كما أمل أن تشكّل الدورة الـ 8 للجمعية البرلمانية لـ"عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" التي تترأسها تركيا، فاتحة خير للدول الأعضاء والمنطقة.

وأكد شنطوب أن تركيا تهدف خلال الدورة الحالية إلى تعزيز التعاون والحوار الإقليمي في منطقة جنوب شرق أوروبا.

وأردف: "غايتنا تعزيز الاستقرار والأمن والتعاون في منطقتنا، وتنمية الرخاء وعلاقات الصداقة فيها، وذلك لنقل منطقة جنوب شرق أوروبا إلى المستقبل، بشكل أقوى".