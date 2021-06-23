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تركيا.. توقيف 32 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش" الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.06.2021 11:43
آخر تحديث في 23.06.2021 11:51
DHA DHA

قامت الشرطة التركية، فجر الأربعاء، بتوقيف 32 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية مركزها مدينة إسطنبول، وشملت ولايتين أخرتين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، وولايتي آيدين (غرب)، وسيواس (شمال) نفذت عملية أمنية متزامنة لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي المذكور.

ولفت أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على 39 عنوانًا بإسطنبول وآيدين وسيواس.

وأشار أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 32 شخصًا من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمه ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديريات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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