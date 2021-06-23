تركيا والسودان يبحثان التعاون في قطاع التعدين

بحث وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله والسفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة والتعدين.

جاء ذلك في لقاء بين الوزير السوداني والسفير التركي عقد بالخرطوم الثلاثاء، وفق بيان لوزارة المعادن السودانية.

وفقا للبيان، دعا عبد الله الشركات التركية للاستثمار في المعادن والصناعات التحويلية، خصوصا صناعة الإسمنت.

وقال إن "هناك ثلاث شركات تركية تعمل في قطاع التعدين بالسودان".

والشركات الثلاث هي "دلقو" التي تعمل في صناعة الذهب بالولاية الشمالية، و"إم تي أيه" التي تعمل باستكشاف المعادن بولاية البحر الأحمر، وشركة "أصلان" التي تعمل في مجال صناعة الإسمنت والجص الصناعي بمدينة الباقير بولاية الجزيرة.

وجاء في البيان أن الوزير السوداني أكد حرص بلاده على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير عمل الشركات التركية العاملة في مجال التعدين.

ودعا عبد الله القطاع الخاص التركي للاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في السودان، مؤكدا استعداد وزارته لتسهيل الإجراءات للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال.

من جانبه، أكد السفير نذير أوغلو أن تركيا على استعداد لاطلاع السودان على تجربتها في مجال التصنيع التعدين، وفق بيان الوزارة.

وأوضح أن لقاءه بوزير المعادن ناقش تطوير العمل المشترك في مجال المعادن بين البلدين خاصة وأنهما يعدان من الدولة الغنية بالمعادن.

ويمتلك السودان مخزونا من 30 معدنا في باطن أراضيه، أبرزها الذهب.

وتعول الحكومة السودانية على قطاع المعادن لسد فجوة إيرادات النقد الأجنبي التي فقدتها البلاد بانفصال جنوب السودان عام 2011.