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تشاوش أوغلو والدبيبة يبحثان تنسيق المواقف السياسية بمؤتمر برلين

وكالة الأناضول للأنباء
برلين
نشر في 23.06.2021 13:26
آخر تحديث في 23.06.2021 13:33
تشاوش أوغلو والدبيبة يبحثان تنسيق المواقف السياسية بمؤتمر برلين

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في ألمانيا حيت يُنظم مؤتمر "برلين 2" الدولي حول ليبيا.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء الليبية، بحث تشاوش أوغلو والدبيبة تنسيق المواقف السياسية المطروحة على أجندة مؤتمر برلين.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، استضافت برلين مؤتمرا بمشاركة دولية للمساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهمتهما قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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