وزارة الصحة اللبنانية تسعى لاستيراد الأدوية والمسلتزمات الطبية من تركيا

أعربت وزارة الصحة اللبنانية عن رغبتها في استيراد الأدوية والمسلتزمات الطبية من تركيا، في حين أبدى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه استعدادهم لتطوير التعاون الثنائي في المجال الصحي على كافة الأصعدة.

جاء ذلك في اليوم الأول من زيارة لثلاثة أيام يجريها وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إلى تركيا، يعقد خلالها جلسات عمل ويزور هيئة الأدوية التركية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "اللقاء بين الوزيرين عقد في مقر وزارة الصحة التركية بأنقره، وتناول سبل تعزيز التعاون في مجالات الدواء والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى تبادل الخدمات والخبرات في مجال السياحة العلاجية".

وقال حسن إن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تدفعه للتوجه نحو الدول الصديقة ومن بينها تركيا، التي تبرز جودة وفعاليات منتجاتها الدوائية".

وشدد على "اهتمام وزارة الصحة اللبنانية في استيراد هذه المنتجات الطبية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية، إضافة إلى المستلزمات والمغروسات الطبية التركية العالية الجودة".

كما شكر الوزير اللبناني "تركيا حكومة وشعبًا على ما تقدمه من دعم للبنان في كافة المحن التي مرت عليه، لا سيما الدعم الذي قدمته وزارة الصحة التركية للمؤسسات الاستشفائية بعد انفجار مرفأ بيروت".

ولفت الى أن "المستشفى التركي في صيدا الذي بني قبل أكثر من عشر سنوات، يحظى بمتابعة شخصية من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ومنه شخصيًا بهدف تشغيله في وقت قريب".

من جهته، أبدى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه استعداد تركيا "لتطوير التعاون الثنائي في المجال الصحي على كافة الأصعدة، بخاصة في المدى المنظور على صعيد المستلزمات الطبية في مجال العظام والقلب".

وأكد قوجه "أهمية الزيارة التي سيقوم بها الوزير حسن لهيئة الأدوية التركية التي ستتيح عرضا تفصيليا للقوائم".

كما شدد على "أهمية إنجاز الترتيبات الإدارية لإطلاق الأعمال في المستشفى التركي المتخصص للحروق في صيدا مع ترقب إنجاز تجهيزه في أواخر شهر تموز المقبل".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن وزير الصحة حسن زار والوفد المرافق له مستشفى أنقرة الحكومي الذي يضم ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة أسرة، وتفقد أقسامه المختلفة وهو من كبريات المستشفيات العالمية.

وأضافت الوكالة أن الوزير حسن سيواصل زيارته لتركيا بجولات على عدد آخر من المستشفيات ومصانع الأدوية والمستلزمات والمعدات طبية، كما سيعقد جلسات عمل في هيئة الأدوية التركية.