وزير الأمن والدفاع المدني في توغو يزور أنقرة

استقبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وزير الأمن والدفاع المدني بجمهورية توغو داميهام يارك، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين.

وعقب اللقاء الثنائي، الذي جرى الأربعاء، في العاصمة أنقرة، ترأس الوزيران اجتماعا مغلقا لوفدي البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في قضايا الأمن والكوارث، وفق مراسل الأناضول.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي القائد العام لقوات الدرك عارف تشتين، والمدير العام للأمن محمد أقطاش، ونائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" حمزة طاش ديلان، ورئيس إدارة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية في وزارة الداخلية سيزار إيشيق طاش.