وزير الخارجية التركي يلتقي بنظيره الألماني في برلين

بحث وزير الخارجية التركي مع نظيره الألماني هايكو ماس، العلاقات التركية الأوروبية وقضايا أخرى، في لقاء جمعهما في العاصمة الألمانية برلين.

وقال مولود تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، إنه بحث قضايا الهجرة والعلاقات التركية الأوروبية وفي مقدمتها اتفاقية الاتحاد الجمركي، والسياحة.

وتستضيف العاصمة الألمانية جلسات مؤتمر "برلين 2"، وسط توقعات بأن يشهد مشاركة دولية وأممية واسعة، لبحث سبل استقرار ليبيا، ومناقشة التحضيرات للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وخروج المرتزقة من البلاد.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، استضافت برلين النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.