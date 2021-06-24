أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا ملفي سوريا وقره باغ

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين بلديهما وملفي سوريا وإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وذكر بيان للكرملين أن مباحثات أردوغان وبوتين جاءت في اتصال هاتفي بينهما اليوم.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا قرار استئناف النقل الجوي بين البلدين وبدء توريد لقاح سبوتنيك الروسي إلى تركيا.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات حول الوضع في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، و"تم تقييم عمل المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة الهدنة في قره باغ بشكل إيجابي".

وأعرب أردوغان عن دعمه للجهود الروسية الرامية إلى ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات المحددة في البيانين الصادرين عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني 2021.

كما أكد الجانبان على الاستعداد المشترك لمواصلة التنسيق، بما في ذلك تحقيق التنمية الاقتصادية وإحياء البنية التحتية لوسائل النقل في المنطقة.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، ذكر البيان أن أردوغان وبوتين أكدا على "أهمية العمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك لمنع تصعيد التوتر في إدلب، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في تلك المنطقة".

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية.

ولفت البيان إلى أن بوتين نقل إلى أردوغان "انطباعه" عن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بجنيف في 16 يونيو.