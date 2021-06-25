أنقرة تدين قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس الشريف

أدانت وزارة الخارجية التركية قرار هندوراس بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس الشريف.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، الخميس، وشددت فيه على أن "هندوراس بهذه الخطوة قد انتهكت القانون الدولي وكذلك القرارات الأممية المتعلقة بوضع مدينة القدس".

وأضاف البيان أن ما قامت به هندوراس "أضر كذلك برؤية حل الدولتين، وبآمال السلام في المنطقة".

وتابعت الوزارة التركية "كان تطورا مؤسفا نقل هندوراس سفارتها من تل ابيب إلى القدس وافتتاحها. ونحن ندين هذا القرار"، موجهة دعوة إلى هندوراس للعدول عن "هذه الخطوة الخاطئة".

ودشن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس، مقر سفارة بلاده في القدس الغربية لتكون الثالثة بعد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) لعام 1980 جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة، في حين جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني 2017 دعوة جميع الدول إلى "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية" في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن.