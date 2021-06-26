أردوغان: قناة إسطنبول مهمة لإنقاذ مضيق البوسفور ومستقبل المدينة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن قناة إسطنبول المائية مشروع لإنقاذ مستقبل المدينة.

جاء ذلك في مراسم وضع حجر الأساس لأول جسور "قناة إسطنبول" ليبدأ فعليا تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه في 7 أبريل/ نيسان 2011 خلال ولايته برئاسة الوزراء.

وأضاف أردوغان:"نفتتح اليوم صفحة جديدة في تاريخ تنمية تركيا".

وأوضح خلال المراسم التي أقيمت في منطقة سد "سازلي دره" بالشطر الأوروبي من إسطنبول، أن عدد السفن العابرة سنويا لمضيق البوسفور ارتفع من 3 آلاف في ثلاثينيات القرن العشرين إلى 45 ألفا في وقتنا الراهن.

وأشار أن التقديرات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق البوسفور سيصل 78 ألفا عام 2050.

وأكد أن كل عملية عبور لسفينة كبيرة بمضيق البوسفور تشكل مخاطر جسيمة محتملة لمدينة إسطنبول

وأفاد أن الطاقة الاستيعابية الآمنة للسفن العابرة لمضيق البوسفور تصل إلى 25 ألف سفينة سنويا.

ومضى قائلا: "نرى أن قناة إسطنبول مشروع لإنقاذ مستقبل إسطنبول".

وأكد أن هناك حاجة لهذا المشروع من أجل حماية النسيج التاريخي والثقافي للمضيق أيضا.

ونوه أن قناة إسطنبول من المشاريع الأكثر صداقة للبيئة في تركيا والعالم.

وأضاف: "نهدف لإنجاز "قناة إسطنبول" في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار".

وأعرب عن اعتقاده بأن التجمعات السكنية المخطط اقامتها على ضفتي القناة بسعة اجمالية تبلغ 500 ألف نسمة ستزيل الضغط عن مركز إسطنبول.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن طول القناة سيبلغ 45 كم، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل، فيما سيكون عمقها نحو 21 مترا.

وأكد أردوغان أن الدراسات أظهرت أن قناة إسطنبول ستكون أكثر أمانا 13 مرة من مضيق البوسفور من حيث السلامة الملاحية.

وبين أن قناة اسطنبول جرى تصميمها بحيث يمكنها استيعاب 99 بالمئة من حركة الملاحة الراهنة في المضيق.