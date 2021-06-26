وفد برلماني تركي يبحث في واشنطن العلاقات الثنائية

أجرى وفد برلماني تركي سلسلة لقاءات في العاصمة الأمريكية في واشنطن، على مدار 5 أيام، لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال قضايا مختلفة.

وضم وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، رئيس اللجنة النائب عن حزب "العدالة والتنمية" عاكف تشاغطاي قليج، والنائب عن حزب "الشعب الجمهوري" أوغوز كان صاليجي، والنائب عن حزب "الحركة القومية" كامل أيدن، والنائب عن حزب "الجيد" أحمد كامل أرأوزان.

وفي تصريح للصحفيين بمقر السفارة التركية بواشنطن، الجمعة، عقب اللقاءات، قال قليج إنهم اتفقوا مع الساسة الأمريكيين الذين التقوهم على ضرورة تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين.

وأوضح قليج أنهم التقوا 19 عضو كونغرس بينهم 11 جمهوريا و8 ديمقراطيين، كما أشار إلى أنهم اجتمعوا مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد أهمية ضم الوفد التركي ممثلين عن 4 أحزاب في البرلمان، من حيث إظهار وحدة الصف حيال التهديدات الوجودية المحدقة بتركيا.

ولفت إلى أنهم أعربوا عن هواجس تركيا حيال قضايا معينة، وأشار إلى وجود تباين في وجهات النظر مع الجانب الأمريكي في بعض القضايا.

والإثنين أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقاده بأن بلاده تفتح أبواب حقبة جديدة مع الولايات المتحدة على أسس "إيجابية وبنّاءة".

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، التقى الرئيس أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.