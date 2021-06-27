تشاوش أوغلو يلتقي نظيريه الكندي والليتواني

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الأحد، لقاءين منفصلين مع نظيريه الكندي، مارك جارنو، والليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس.

جاء ذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش، واجتماع وزاري آخر حول سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن تشاوش أوغلو سيواصل لقاءاته الثنائية، الإثنين أيضا، دون ذكر تفاصيل أكثر حول لقائه بـ"جارنو" و"لاندسبيرجيس".

ويعقد الاجتماع بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن 81 دولة في التحالف الدولي.

ويهدف اجتماع الوزاري للتحالف الدولي للتأكيد على تعهد الدول بتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بين دول التحالف من خلال مجموعات العمل المشتركة.