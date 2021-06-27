رئيس جمهورية شمال قبرص يجدد تمسك بلاده بحل الدولتين للبدء بمفاوضات

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانية البدء بمفاوضات رسمية لحل أزمة جزيرة قبرص في حال اعترف المجتمع الدولي بحقوقهم السيادية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أرسين تتار، بعد عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل التي أجرى إليها زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين الأمميين والأوروبيين.

ووصف تتار محادثاته مع أنطونيو غوتيريش بالمثمرة والجيدة، مبيناً أن الأخير استمع لوجهات نظر مسؤولي شطري الجزيرة التركي والرومي.

وفيما يخص موارد الطاقة في شرق المتوسط، قال إن بلاده ترفض تماما تحرك الجانب الرومي في هذا الخصوص لوحده، مشيرا أن في الجزيرة مكونان أساسيان هما الأتراك والروم.

وتابع قائلا: "فيما يخص موارد الطاقة في شرق المتوسط، كنا اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة في 13 يوليو/تموز عام 2019، وهذا المقترح ما زال ساريا".

وعن لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس في بروكسل، قال تتار: "كان لقاء قصيرا وغير رسمي، كنا نقيم في نفس الفندق".

وأردف: "شرحت لرئيس الوزراء اليوناني سبب مطالبتنا بحل الدولتين في جزيرة قبرص، فقلت له هناك بالفعل دولتين في الجزيرة منذ 60 عاما، وأبلغته بأن المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية بخصوص إحلال النظام الفيدرالي بالجزيرة لم تسفر عن النتائج المرجوة".

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.