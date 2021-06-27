محافظ ذي قار يلتقي رجال أعمال ومستثمرين أتراك في أنقرة

التقى محافظ ذي قار العراقية مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك وبحث معهم سبل تنفيذ مشاريع استثمارية في مجالات السكن والزراعة والبنى التحتية ببلاده.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، في بيان السبت، أن الأخير "بحث مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك في العاصمة التركية أنقرة، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية في مجال السكن والزراعة وتطوير البنية التحتية وغيرها".

وقال الخفاجي، وفق البيان: "تباحثنا حول الاستفادة من تجربة بلدية أنقرة، في دعم عمل بلديات محافظة ذي قار، وملف إدارة الإعمار والبناء، وأيضاً ملف معالجة العشوائيات، وسيتم تنفيذ مشاريع إسكانية بكلفة مناسبة لإسكان أبناء المحافظة في منازل لائقة".

ولم يذكر البيان مدة زيارة المسؤول العراقي، أو مزيدا من التفاصيل عنها.

والعراق وتركيا بلدان جاران يرتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثيقة الصلة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار، فيما يطمحان لرفعه إلى 20 مليارا خلال الفترة المقبلة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية لأنقرة، التقى خلالها قادة تركيا وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق الجانبان، خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة، لا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار.