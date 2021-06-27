مهربون يطلقون النار على قوة من الدرك شرقي تركيا

قتل مهاجران غير نظاميين وأصيب 12 آخرين في تبادل لإطلاق النار بين قوات الدرك التركي وشاحنة تقل عشرات المهاجرين الباكستانيين والأفغان، وفق ما أعلنت ولاية سيرت التركية.

وأوضحت الولاية في بيان، الأحد، أن الحادثة وقعت في بلدة بغنديك التابعة لقضاء بيرفاري، حيث تعرضت قوات الدرك التي تقوم بدورية في المنطقة لإطلاق نار.

وفي تفاصيل الحادثة جاء في البيان: "عند الساعة 01:27 اقتربت شاحنة مشبوهة من نقطة تفتيش في بلدة بغنديك، وطلبت قوات الدرك منها التوقف غير أنها زادت من سرعتها وأطلق من بداخلها النار تجاه عناصر نقطة التفتيش، فرد عناصر الدورية على إطلاق النار".

ولدى التحقيقات الأولية، تبين أن الشاحنة كانت تقل 84 مهاجرا باكستانيا وأفغانيا.

ونقل المهاجرون المصابون إلى مستشفيات المنطقة لعلاجهم، فيما تمكنت قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على سائق الشاحنة.