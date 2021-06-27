وزير الدفاع الأذربيجاني يشيد بدور تركيا في دعم قوات بلاده

أكد وزير الدفاع الأذربيجاني أن الحرب امتحان وأن الجيش الأذربيجاني جاهز لخوض هذا الامتحان بفضل القوات المسلحة التركية.

وأوضح ذاكر حسنوف في مقابلة مع إحدى القنوات الأذربيجانية، أن جيش بلاده خاض امتحانه ضد القوات الأرمينية في إقليم قره باغ بنجاح.

وأضاف أن الرئيس إلهام علييف أصدر أوامره بخصوص إعادة هيكلة الجيش الأذربيجاني بشكل يتطابق مع نموذج القوات المسلحة التركية.

وتابع قائلا: "بدأنا بتنفيذ أوامر الرئيس علييف، وتعاوننا مع الجيش التركي بلغ الذروة خلال الفترة الأخيرة".

وأردف: "ضباطنا يتلقون دورات تدريبية في تركيا، ونقوم بمناورات عسكرية مشتركة مع الجيش التركي، وهو من أقوى جيوش العالم وهذا من حسن حظنا، ونحن نستفيد من تجارب أشقائنا الأتراك".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، بعد هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.