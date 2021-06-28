أنقرة تكشف عن مخطط إرهابيي بي كا كا الذين حُيدوا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الإرهابيين الثلاثة الذين تم تحييدهم أمس في شمال العراق، ينتمون لمجموعة تخطط لعمليات إرهابية داخل تركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن المجموعة التي كانت تخطط لعمليات إرهابية داخل تركيا تحمل اسم "هيكل القوة الخاصة".

وأمس الأحد أعلنت الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في غارات على منطقة غارا شمالي العراق.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة" ضد بي كا كا، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان" شمالي العراق.

يذكر أن بي كا كا تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.