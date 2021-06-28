أوقطاي يلتقي نائب رئيس وزراء أوزبكستان

التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الاثنين، مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان سردار أومورزاكوف في العاصمة طشقند التي يجري إليها زيارة رسمية.

ويتواجد أوقطاي في العاصمة الأوزبكية لحضور الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

كما التقى أوقطاي مع وفدين من وزارتي التجارة والخارجية الأوزبكية.

ويرافق أوقطاي في زيارته التي تستمر 3 أيام، نوّاب وزراء البيئة والتطور العمراني، والطاقة والموارد الطبيعية، والثقافة والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا، والتجارة، والنقل والبنية التحتية، إلى جانب مسؤولين آخرين وبرلمانيين واقتصاديين.

ويتوقع أن يعقد أوقطاي مباحثات مع مسؤولي الشركات التركية العاملة في أوزبكستان قبيل مشاركته في الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية التركية الأوزبكية المشتركة.

وسيحضر أوقطاي مأدبة عشاء تقام على شرفه بعد لقاء مرتقب مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف.

كما سيزور أوقطاي والوفد المرافق مدينتي بخارى وسمرقند على هامش الزيارة.