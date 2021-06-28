تركيا: من الخطأ الاستعانة بمنظمة إرهابية للقضاء على أخرى

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، أنه من الخطأ الاستعانة بمنظمة إرهابية للقضاء على تنظيم إرهابي آخر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه عرض على المجتمعين كفاح تركيا الدؤوب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف: "من الخطأ الاستعانة بمنظمة إرهابية للقضاء على أخرى، وقد أطلعنا المجتمعين على الممارسات الإرهابية لتنظيم "بي كا كا/ي ب ك".

ويعقد الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن 81 دولة في التحالف الدولي.

ويهدف الاجتماع الوزاري للتحالف للتأكيد على تعهد الدول بتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتعزيز التعاون من خلال مجموعات العمل المشتركة.