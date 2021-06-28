تركيا وأذربيجان تطلقان مناورات "أتاتورك 2021" العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، انطلاق مناورات "مصطفى كمال أتاتورك 2021" العسكرية المشتركة مع القوات التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المناورات الحالية الجارية في العاصمة باكو، تأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف البيان أن الهدف الأساسي من المناورات تعزيز التفاعل بين جيشي البلدين أثناء العمليات القتالية، وتحسين صنع القرار ومهارات الإدارة للقادة.

وأشار البيان إلى مشاركة 600 عسكري ونحو 40 دبابة ومدرعة وحوالي 20 مدفعًا و7 مروحيات قتالية و 50 مركبة عسكرية في المناورات.

ولفت البيان إلى استمرار المناورات حتى 30 يونيو/حزيران الجاري.