تشاوش أوغلو يلتقي لافروف في أنطاليا الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو سيلتقي نظيره سيرغي لافروف، في ولاية أنطاليا، الأربعاء.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف وتشاوش أوغلو سيجتمعان في أنطاليا؛ لبحث الوضع في جنوب القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا و أفغانستان وأوكرانيا وآسيا الوسطى وشرق المتوسط والبحر الأسود بالإضافة إلى ملفي سوريا وليبيا.

كما سيبحث الوزيران أيضا القضايا المتعلقة بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 22.5 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، لتتجاوز 9 مليارات دولار.

وذكرت أنه سيتم أيضا مناقشة التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا العسكرية والتقنية العالية، ومكافحة فيروس كورونا ومناقشة استخدام وإنتاج لقاح "Sputnik V" في تركيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن الحوار السياسي بين البلدين مكثف، لافتة إلى أن الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أجريا 6 لقاءات هاتفية منذ بداية العام الجاري.