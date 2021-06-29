أول سفينة تركية من نوعها لتغويز الغاز المسال تباشر أعمالها في ولاية هطاي

باشرت سفينة "أرطغرل غازي"، أول سفينة تركية من نوعها لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي المسال، بأداء مهامها في ولاية هطاي، جنوبي تركيا.

ونقل مراسل الأناضول، أنه تم الثلاثاء البدء بنقل الغاز الطبيعي المسال من سفينة "بيرغي أرزيو" التي تحمل علم البهاما، إلى سفينة أرطغرل غازي، بعدما رست بجانبها في ميناء "بوتاش-دورتويول" في هطاي.

ومن المخطط الانتهاء من عملية نقل الغاز إلى السفينة التركية يوم الجمعة 2 يوليو/ تموز القادم، فيما تبلغ الكمية 132 ألف متر مكعب من الغاز المسال، سيجري تحويلها إلى 85 مليون متر مكعب من الغاز.

ويبلغ طول السفينة 295 مترا وعرضها 46 مترا وارتفاعها 63 مترا، وصنعت العام الماضي في كوريا الجنوبية.

وتتمتع سفينة "أرطغرل غازي" بالقدرة على تغويز 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يجعلها تأتي في مقدمة السفن من هذا النوع حول العالم.

كما يمكنها تخزين 170 ألفا متر مكعب من الغاز المسال، و110 مليون متر مكعب في حالة الغاز.

وقد دشنت سفينة أرطغرل غازي، الجمعة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.