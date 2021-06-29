تشاوش أوغلو يلتقي عددا من نظرائه على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، عددا من نظرائه على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا التاريخية جنوبي إيطاليا.

وأوضح تشاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، أنه تناول مع نظيره البريطاني دومينيك راب، العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن ملفات إقليمية مثل سوريا وليبيا.

وأفاد في تغريدة أخرى، أنه بحث مع نظيره الأرجنتيني فيليبي سولا، العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، التقى تشاوش أوغلو على هامش الاجتماع بكل من نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن، والنيجري هاسومي ماسودو، والجزائري صبري بوقادوم، والرواندي فينسنت بيروتا.