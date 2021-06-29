حزب العدالة والتنمية: اختزال التعاون في مجال الهجرة بالدعم المالي خطأ جسيم

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة "لا يمكن حصره في مسألة الدعم المالي فقط".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عمر جليك، الاثنين في مقر الحزب بأنقرة، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وأكد جليك أن اختزال التعاون في مجال الهجرة بالدعم المالي "ينم عن قصر نظر وهو خطأ جسيم"، مؤكداً عدم إمكانية استدامة هذا الوضع "على المدى الطويل".

ولفت إلى أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، موجهة أساسا للاجئين السوريين وليس لتركيا.

وأكد أن هناك حدود للعبء الذي تتحمله تركيا وعلى على الجانب الأوروبي النظر من منظور أوسع للتعاون الوثيق في هذا الموضوع وعدم اختزاله بالجانب المادي.

كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة بنود اتفاق 18 مارس/آذار 2016 وعدم تناوله بشكل مجتزأ.

وفي 18 مارسر 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يجب عليها بحسب الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.

من ناحية أخرى، أكد جليك أهمية إحلال الاستقرار في أفغانستان للحيلولة دون تدفق المهاجرين نحو تركيا.

وبخصوص المفاوضات الجارية لتولي تركيا تأمين مطار "كابل" بعد انسحاب القوات الأمريكية وبقية القوات الأجنبية المنضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، لفت جليك إلى استمرار المحادثات بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن تركيا موجودة بالفعل في أفغانستان منذ مدة طويلة كعنصر غير قتالي، في إطار بعثة الناتو، وتتولى تأمين وتشغيل مطار كابل منذ 2013.

وأكد ضرورة تهيئة الأرضية القانونية من جانب الحكومة الأفغانية، لاستمرار تركيا في تأمين مطار كابل.

وشدد جليك على أن هناك حاجة للحصول على دعم قوي من المجتمع الدولي في هذا الموضوع على الأصعدة التمويلية واللوجستية والأمنية.