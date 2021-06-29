وزير الدفاع التركي يزور قرغيزيا في الذكرى الثلاثين لاستقلالها

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره القرغيزي تالاي بيك عمرعلييف، في مقر وزارة الدفاع القرغيزية بالعاصمة بيشكيك التي وصلها في زيارة رسمية.

وجرى خلال اللقاء الثلاثاء، بحث التعاون الثنائي على الصعيد العسكري والأمني والصناعات الدفاعية ومكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وجرى استقبال وزير الدفاع التركي في مراسم عسكرية رسمية.

كما هنأ أقار نظيره القرغيزي بالذكرى الثلاثين لاستقلال قرغيزيا، مشيراً للروابط المشتركة التي تجمع البلدين.

وأكد وزير الدفاع التركي على مواصلة تركيا تقديم الدعم لقرغيزيا في المستقبل من أجل تحقيق التنمية كما وقفت معها بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.