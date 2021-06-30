تخريج الدفعة الثالثة من العسكريين السنغاليين من معهد يونس إمره لتعليم اللغة التركية

نظم مركز تعليم اللغة التركية التابع لمعهد يونس إمره في ثكنة كاب مانويل، في العاصمة السنغالية داكار، احتفالاً بمناسبة تخرج الدفعة الثالثة من العسكريين السنغاليين.

وحضر حفل التخرج كلا من السفير التركي لدى داكار أحمد كافاس والملحق العسكري التركي العقيد لفنت غولداغي ومديرة فرع معهد يونس إمره مروة عشق ألسكما ومدير فرع التدريب العسكري بالسنغال العقيد يحيى ديوب.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال السفير أحمد كافاس، إن لدى تركيا 43 سفارة في القارة الإفريقية، وأن علاقات أنقرة مع دول القارة تزدهر يوما بعد يوم.

وأوضح أن علاقات تركيا مع دول القارة الإفريقية تطورت على الصعيد الاقتصادي والثقافي وأن فروع معاهد يونس إمره المنتشرة في أرجاء القارة أبرز مثال على هذا التطور.

من جانبها، أعربت مديرة فرع معهد يونس إمره في داكار، مروة عشق ألسكما، عن أملها في أن تستمر الصداقات التي بنيت من خلال دورات اللغة التركية، لسنوات طويلة.

يذكر أن الدورة التعليمية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وشارك فيها 25 عسكريا سنغاليا.