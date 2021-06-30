تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في سوريا، فيما عبر نظيره الروسي سيرغي لافروف عن سعي البلدين للمصالحة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، الأربعاء، في أنطاليا: "سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية بسوريا".

وبخصوص قناة إسطنبول، أكد تشاوش أوغلو أن اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول لا يؤثران على بعضهما البعض.

من جهته، عبر لافروف عن سعاد بلاده "بالتفاعل الحاصل مع أصدقائنا الأتراك حول تنفيذ اتفاقية مونترو".

وفيما يتعلق بأذربيجان، عبر الجانبان عن رضاهما بخصوص مركز المراقبة المشترك هناك، وقال وزير الخارجية الروسي إن أنقرة وموسكو ستشجعان كلاً من أذربيجان وأرمينيا على المصالحة وتجديد العلاقات الثنائية بينهما.