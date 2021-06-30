توقيع بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين تركيا والسودان

وقعت تركيا والسودان بروتوكول تعاون في مجال الزراعة يتضمن بنودًا حول موضوعات المزرعة النموذجية وزراعة البذور والبحوث الزراعية والأمراض الزراعية وزيادة الإنتاج والتعليم.

وقد وقع البروتوكول نائب وزير الزراعة والغابات التركي محمد هادي تونتش، مع نظيره السوداني عبد الرحمن عبد الرحيم هتر، الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم.

وفي مؤتمر صحفي عقد عقب حفل التوقيع، قال نائب وزير الزراعة التركي إنه تمت مراجعة بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2014 ، مشيرًا أن القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، تم تحويلها لمذكرة تفاهم.

وتابع تونتش قائلا: "سنكون سعداء لتقاسم معرفتنا وخبرتنا مع السودان الصديق والشقيق، ونعتزم تطوير علاقة أخوية متبادلة معه".

وشدد المسؤول التركي على "ضرورة تضامن الدول بشكل أكبر لضمان أمن الإمدادات الغذائية"، متابعًا "علينا نقل علاقاتنا الزراعية مع السودان إلى نقطة أفضل مما كانت عليه بالأمس".

بدوره أعرب نائب وزير الزراعة السوداني، هتر، عن أمله في أن يكون الاتفاق الموقع بين البلدين فاتحة خير على الشعبين.

وأردف قائلا: "أتمنى التوصل لاتفاق يعود بالنفع على البلدين ويحمي حقوق الأجيال الجديدة".

والاثنين، أجرى نائب وزير الزراعة التركي مباحثات مع وزير الزراعة السوداني الطاهر إسماعيل حربي، حول تخصيص أراض زراعية لاستثمارات تركية في السودان.

وفي العام 2017، وقع البلدان اتفاقية خصصت الحكومة السودانية بموجبها مساحة 780 ألفا و500 هكتار من الأراضي في عموم السودان للاستثمار التركي، بموجب تأسيس شركة مشتركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية التركية.

واكتسبت العلاقات السودانية التركية في كافة المجالات، خاصة القطاع الزراعة، زخما كبيرا بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017.