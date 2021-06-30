رئيس البرلمان التركي: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ورفع حصار غزة

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ضرورة ضمان محاسبة إسرائيل دوليا على جرائمها، ورفع الحصار اللاإنساني الذي فرضته على قطاع غزة.

جاء ذلك، الأربعاء، خلال استقباله وفد لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني الذي يزور تركيا بدعوى من منصة القدس البرلمانية الدولية.

وأوضح شنطوب أن تركيا والأردن يمتلكان علاقات تاريخية وبشرية متجذرة، ويبذلان الجهود المتبادلة من أجل تطوير هذه العلاقات في كل المجالات.

وشدد أن تركيا تثمن دور الأردن الهام كحامية للمقدسات في القدس وإسهاماتها في حماية حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه هجوما لم يسبق له مثيل في التاريخ، وإلى أن إسرائيل تواصل مخططاتها الاستيطانية وممارساتها غير القانونية في القدس، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

وأضاف: "نعتقد أنه من الضروري إحياء جهود حل الدولتين ومحادثات السلام على أساس المعايير الدولية الراسخة".

وأردف: "ومن الواجب ضمان محاسبة إسرائيل دوليا على جرائمها ورفع الحصار اللاإنساني الذي فرضته على غزة، وقد سررنا بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا ينص على تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جانبه، لفت رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني محمد جميل الظهراوي، إلى أهمية تطوير علاقات الأخوة بين البلدين.

وأوضح أن تركيا الداعمة دائمًا للقضية الفلسطينية أظهرت جهودًا حثيثة فيما يخص القدس خصوصًا.

وقال: "من المهم للغاية توحيد العلاقات والجهود بين البلدين وبرلمانيهما".